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رياضة

هشتاج مصرى مغربي يشعل تويتر.. والجماهير: نتمنى النهائي يكون مصري خالص

الأحد 08/مارس/2020 - 03:48 ص
مصرى مغربي
مصرى مغربي
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سيد احمد
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج " مصري مغربي" عقب وصول النادى الأهلى والزمالك والوداد والرجاء إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا .



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت أبرز التغريدات كالاتى : 


‏كده نصف نهائى كل من أصحاب المركز الثانى وتحديدا مصرى مغربى ولأول مرة أربع فرق من بلدين فقط.



‏أصبح الصراع الآن مصري مغربي
نتمنى النهائي يكون مصري خالص


‏نص نهائي مصري مغربي❤️ الأهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء 🔥.


‏المرة الثالثة كانت فى نسخة 2017 وتأهل وقتها الأهلي والنجم الساحلي واتحاد الجزائر والوداد المغربي قبل أن يتوج الوداد باللقب على حساب الأهلي فى النهائي.

المرة الرابعة فى نسخة 2020 وصدام مصري مغربي خالص 
بين الأهلي والوداد والزمالك والنجم.


‏مصري مغربي
إنشاء الله النهائي مصري فقط
‎#الاهلي_الزمالك.


‏دى كانت توقعاتى قبل المعجنة الكروية اللى حصلت ..ياترى النهائي حيكون مصرى خالص ولا مغربى خالص ولا مصرى مغربى ..!!!!!
‎#نصف_نهائى_افريقيا.


وتأهل الأهلي إلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل أمام صن داونز 1-1 بمجموع 3-1 ، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، وتأهل الزمالك إلي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك بالفوز على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين

وتأهل فريق الوداد المغربي لدور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التغلب علي النجم الساحلي 2-1 ذهابا وإيابا، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب رادس فى إياب دور ربع النهائي.

كما تأهل الرجاء المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم خسارته بهدف نظيف، أمام مضيفه مازيمبي، في إياب دور ربع النهائي من البطولة.
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