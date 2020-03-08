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مدحت العدل: ممنوع تلغي المهرجانات.. وسمعت بنت الجيران| فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 02:04 ص
مدحت العدل الكاتب
مدحت العدل الكاتب والسيناريست
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، إن الرقابة على المصنفات الفنية هي المسئولة عن الكلمات والمحتوى بالأغاني، وبالتالي إذا وجدت كلمات خارجة يتم حذفها أو يرفض إخراج التصاريح لها، مشيرا إلى أنه عندما تتعدد مصادر الرقابة يفقد الفن معناه .


وأضاف «مدحت العدل» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «DMC» أن أي جهة ليس لها الحق المصادرة او فرض ذوقها على الناس، وبالتالي نجاح الأغنية وتصل الي 100 مشاركة والناس تتقبلها وتسمعها لا يجب حذفها أو رفضها.


وأشار إلى أن أغنية «بنت الجيران» نالت إعجابه كثيرا وسمعها داخل وخارج مصر، لأنها أثبتت نجاحها، مؤكدا أنه لا يكتب أغاني مهرجانات وتربى على أغاني عبد الحليم وأم كلثوم ولكن لا يصح أن يصادر على نوع معين من الموسيقى.


وأوضح «مدحت العدل» أن معظم مغنين المهرجانات صغار في السن والنجاح يبهرهم لذلك يجب أن يتوجهوا إلى الطريق الصحيح وحذف أي كلام خارج من الأغنية، مضيفا أن أغنية «بنت الجيران» جميلة ومبهجة والكثير يحبها .


وطالب «مدحت العدل» الجهات المسئولة بالجلوس مع المطربين الشباب والحديث معهم وتوجيههم وتصحيح أفكارهم من وجهة النظر، مشددا على أن صراع الأجيال ينشأ لاننا لا نمد أيدينا إلى الجيل الصغير لذلك يتوجهون الي طريق والجيل الذي قبلهم في طريق آخر.
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