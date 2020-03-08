أخبار الرياضة .. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد ثأر الأهلي من صن داونز .. عبدالحفيظ يهنئ الزمالك

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:







- علق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تأهل الأهلي، إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي، بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين.













- أكد الإعلامي يحيي حمزة أن رئيس النادي الاهلي "محمود الخطيب"، يبحث عن التغاضي عن شرط التجديد للمدير الفني للفريق رينية فايلر عقب تحقيق نتائج إيجابية جيدة علي المستويين المحلي والإفريقي.









- ظهر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع صن داونز الجنوب افريقي في مباراة اليوم.









- هنأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، نادي الزمالك على الصعود الى دور نصف النهائي بعد فوزه على الترجي في مجموع المباريات بنتيجة 3-2.









- تأهل فريق الوداد المغربي لدور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد التغلب علي النجم الساحلي 2-1 ذهابا وإيابا، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب رادس فى إياب دور ربع النهائي.



