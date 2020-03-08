تكريم أم لـ10 أولاد.. لجنة المرأة بوفد الفيوم تبدأ جولات مبادرة أمهات مكافحات

نظمت لجنة المرأة فى حزب الوفد بالفيوم أولى جولاتها ضمن مبادرة "امهات مكافحات" لقرية الزاوية مركز الفيوم لتكريم إحدى الأمهات المكافحات وصاحبة قصة كفاح مع زوجها واكملت المسيرة بعد وفاته، وذلك تحت رعاية الكاتب الصحفى عبد العظيم الباسل رئيس لجنة الوفد العامة بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب وبرئاسة علا عبد الجواد رئيس لجنة المرأة فى وفد الفيوم.





ليلي حلمي سيدة بسيطة من قرية الزاوية قصة كفاحها انها كانت ام بديلة تزوجت زوجها ومعه ابن وانجبت بعده عشرة ابناء عملت علي تربيتهم جميعا وتعليمهم.كانت تعمل في الحقل مع زوجها وتخدم في بيت العائلة حتي توفي زوجها منذ عشر سنوات ولم يكن قد زوج سوي ثلاثة ابناء فقط من العشرة أولاد.





أكملت "ليلى " المسيرة وعملت على تربية أبنائها فاشتغلت في صناعة الجبن و"المش" بالمنزل وبيعهم حتي الآن كما عملت في تعبئة إسطوانات الغاز وبيعها بمكسب خمس جنيهات في الاسطوانه حتي زوجت سته من الاولاد والبنات ولم يبق سوى ولد وبنت وتقول مازلت أكمل مسيرتي مع أحفادي واربيهم جميعا وتسال الله أن يمد في عمرها حتي تزوج الاثنين الباقين من اولادها ..





وقال أحد أبنائها: أمي أكتر سيدة عظيمة تعبت ولم تتركنا وتذهب بعد وفاة ابي كما يفعل البعض ولازالت تؤدي دورها مع احفادها ، وقالت إحدى بناتها سعيدة جدا بتكريم امي من قبل لجنة الوفد بالفيوم وابراز قصة كفاحها للناس لانها تعبت وتحملت الكثير في تربيتنا .. وطلبنا منها ان توجه كلمة للامهات المكافحات صغيرات السن ان يتخذونها قدوة. ونحن نعتبرها قدوة للكثير من الأمهات المصريات المكافحات والتي ان اتخذها البعض قدوة لقلت نسب الطلاق في المجتمع. شكرا لكل ام مصرية مكافحة.





شارك في الزيارة علا عبد الجواد رئيس لجنة المرأة بالمحافظة وسحر جاويش رئيس لجنة المرأة بمركز الفيوم وجيهان حرازة رئيس لجنة المرأة فى بندر أول الفيوم وراقيه اسماعيل الشريف عضو لجنة المرأة بالمحافظة.