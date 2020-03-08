الوزراء: لن ننعزل عن المواطنين بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

موظف لنخرج منها بنتائج إيجابية، وبالتالي يمكن تعميمها

وأوضح

مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري

، أن الحكومة لن تنعزل عن المواطنين

إلى العاصمة

الجديدة، والنقل لن يتم لاى جهة تتعامل مع الجمهور الا بعد 3 او 5 سنوات علي الاقل، مشيرا إلى أن

هناك 53 ألف موظف سيتم نقلهم الي العاصمة وجميعهم خضعوا إلى جميع الاختبارات التي تؤهلهم إلى ذلك.