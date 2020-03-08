الوزراء: لن ننعزل عن المواطنين بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فرصة جيدة حتى يكون لدينا حكومة مختلفة، وخلق ثقافة عمل حكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف هاني محمود خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة": نعمل على تجربة 50 ألف موظف لنخرج منها بنتائج إيجابية، وبالتالي يمكن تعميمها على باقي الجهاز الحكومي".
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن الحكومة لن تنعزل عن المواطنين بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والنقل لن يتم لاى جهة تتعامل مع الجمهور الا بعد 3 او 5 سنوات علي الاقل، مشيرا إلى أن هناك 53 ألف موظف سيتم نقلهم الي العاصمة وجميعهم خضعوا إلى جميع الاختبارات التي تؤهلهم إلى ذلك.
وتابع هاني محمود ، أن المؤسسات التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية لن يكون منها اى مؤسسة تتعامل مع الجمهور، إلا بعد توفير الإمكانيات اللازمة لذلك حتي لا يكون هناك مشقة على المواطنين.