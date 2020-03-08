AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الوزراء: لن ننعزل عن المواطنين بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 01:09 ص
هاني محمود
هاني محمود
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فرصة جيدة حتى يكون لدينا حكومة مختلفة، وخلق ثقافة عمل حكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.


وأضاف هاني محمود خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة": نعمل على تجربة 50 ألف موظف لنخرج منها بنتائج إيجابية، وبالتالي يمكن تعميمها على باقي الجهاز الحكومي".


وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن الحكومة لن تنعزل عن المواطنين بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والنقل لن يتم لاى جهة تتعامل مع الجمهور الا بعد 3 او 5 سنوات علي الاقل، مشيرا إلى أن هناك 53 ألف موظف سيتم نقلهم الي العاصمة وجميعهم خضعوا إلى جميع الاختبارات التي تؤهلهم إلى ذلك.


وتابع هاني محمود ، أن المؤسسات التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية لن يكون منها اى مؤسسة تتعامل مع الجمهور، إلا بعد توفير الإمكانيات اللازمة لذلك حتي لا يكون هناك مشقة على المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار الإصلاح الإداري: التطوير الإداري للدولة وميكنة الخدمات الحكومية ونقل الوزارات والهيئات المقرر نقلها الى العاصمة الإدارية الجديدة أهم ملفاتي.. واستلم عملى الخميس

تعرف على سعر المتر بحي السفارات فى العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية جاهزة لاستقبال 50 ألف موظف حكومي منتصف 2020..فيديو

برلماني يحدد 3 شروط يجب توافرها في موظف العاصمة الإدارية

53 ألف موظف.. رئاسة الوزراء تكشف مزايا نقل الدواوين للعاصمة الإدارية.. فيديو

سباق مع الزمن.. الحكومة: نقل 53 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة ..فيديو

ترشيحاتنا

اضرار الفياجرا على الرجال .. توقف عن تناولها

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

بينها مصر.. السعودية تطالب القادمين من 4 دول بالخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين

الكاشف السريع.. وزيرة الصحة تعلن عن جهاز لكشف الفيروس بجميع المطارات .. فيديو

بعد التأهل الأفريقي.. الخطيب يدرس قرارًا جديدًا بخصوص رينيه فايلر

بـ 4 أطعمة.. كيف تقضى على فيروس كورونا في البيت ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسعار سينوفا senova الصينية بعد التخفيض .. صور

حادث أليم.. 8 أطفال ضحية حريق ضخم افتعله خدم منزل في الكويت

سكر محلي محطوط على كريمة.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة