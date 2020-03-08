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مدحت العدل: تشجيع الزمالك بالاختيار والأهلى بالوراثة .. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 12:56 ص
الكاتب والسيناريست
الكاتب والسيناريست مدحت العدل
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حمزة شعيب
قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، إن المشجع الزملكاوي يختار ولا يشجع بالوراثة على عكس المشجع الأهلاوي الذي قد يشجع القلعة الحمراء بالوراثة.


وتابع العدل خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" عبر قناة "دى إم سى": "الزملكاوية بيحبوا اللعبة الحلوة عشان كده أغلبيتهم مايلين لتشجيع الإسماعيلي".


وأوضح: "انت بتشجع فريق عشان يكسب مش عشان كسب، معقبا:"جمهور ليفربول لم ينصرف عن تشجيع فريقه رغم انه لايكسب الدوري منذ 27 عاما".


وتأهل الزمالك لدور نصف النهائي رسميًا أمس الجمعة، بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي، بمجموع المباراتين 3-2.

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