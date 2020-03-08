أحمد كريمة: الفراعنة أسسوا البناء الأخلاقى عند المصريين| فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، إن الفراعنة أسسوا البناء الأخلاقى لدى المصريين وأبرزها عدم تلويث مياه النيل، وكان ذلك قبل الوصايا العشر لسيدنا موسى عليه السلام.





وأضاف "كريمة" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، :"في السبعينيات كان يتم اللعب بورقة الدين في السياسة، وخرجت التيارات المتسفلة، وليس التيارات السلفية"، مستطردًا:"في الحقبة القديمة لا يوجد خلافة أموية أو عباسية أو تركيا، ولا يوجد خلافة سياسية أساسًا".





وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، :"لا من غالب الله غلبه، ولا يمكن اللعب بورقة الدين، بعد حقبة السبعينيات، سافر المصريين إلى دول البترول وجاءوا بثقافة اتخالف ثقافة الأزهر".



