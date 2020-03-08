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أخبار البلد

بمشاركة مصر.. 3 توصيات باجتماع خبراء الإحصائيات للمنظمة العربية للطيران المدني

الأحد 08/مارس/2020 - 03:00 ص
اجتماع المنظمة العربية
اجتماع المنظمة العربية للطيران المدني
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نورهان خفاجي

عقد بمقر المنظمة العربية للطيران المدني، بالرباط اجتماع خبراء الإحصائيات بالدول العربية الأعضاء يومى 4/5 مارس 2020.

افتتح خالد عنتر خبير النقل الجوى بالمنظمة العربية للطيران، اجتماع خبراء الإحصائيات بالدول الأعضاء نيابة عن المهندس عبدالنبى منار مدير عام المنظمة، ورحب بالحاضرين وقدم لهم الشكر ولسلطاتهم الموقرة اهتمامهم وحضورهم هذا الاجتماع الهام للعمل سويا من أجل إنشاء قاعدة البيانات الإحصائية بالمنظمة لدعم اتخاذ القرار فى الدول الأعضاء.

حضر الاجتماع ممثلو كل من مصر والسعودية والعراق وموريتانيا، وممثل عن الاتحاد العربى للنقل الجوى كمراقب.

وتوصل الحاضرون بعد المناقشات، خلال الإجتماع إلى النتائج التالية:
- توحيد احتساب الركاب والبضائع فى الدول الأعضاء.
- توحيد موعد موافاة المنظمة بالبيانات الإحصائية خلال ستين يوما من نهاية كل شهر كحد أقصى على أن تلتزم الدول بتقديم البيانات فى الموعد المحدد.
- تكوين فريق خبراء الإحصائيات من الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ قاعدة البيانات وتطويرها ويجتمع الفريق كلما دعت الحاجة لذلك.

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