القمة الصامتة.. يوفنتوس يستضيف إنتر في الدوري الإيطالي

تقام مساء اليوم الأحد، قمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر ميلان ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لبطولة الدورى الإيطالى، بدون حضور جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.





كانت المباراة مقررة الأسبوع الماضي، لكنها لم تقام في موعدها، قبل أن يعلن الاتحاد الإيطالي إقامتها دون جمهور بوفقا للقرار الصادر من قبل الحكومة الإيطالية في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، والقاضي بإقامة جميع مباريات الدوري خلف أبواب موصدة حتى 3 من أبريل المقبل.





ويتسع ملعب "أليانز أرينا"، لـ 40 ألف متفرج ودائما ما يكون ممتلئ في الأحداث الكبيرة مثل مباراة اليوم، إلا أن هذه المرة الأمر سيقتصر على 500 فقط.





واستغل لاتسيو تأجيل هذه المباراة الأسبوع الماضي، لينفرد بالصدارة برصيد 62 نقطة، مقابل 60 ليوفنتوس، و54 لإنتر ميلان، مع مباراتين أقل.



واتخذت السلطات في إيطاليا إجراءات أخرى، تتمثل بخضوع جميع الحاضرين في مباراة القمة لفحص بجهاز لمعرفة درجة الحرارة، وفرضت مسافة مترين بين الصحفيين المتواجدين في الملعب لتغطية المباراة، ولن يتمكن هؤلاء من إجراء المقابلات في الأماكن المخصصة، لذلك في أروقة الملعب وألغيت المؤتمرات الصحفية قبل وبعد المباراة.



