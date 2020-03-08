عقب تداول فيديو على فيسبوك .. ضبط منظمي مصارعة الكلاب بـ القناطر

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط القائمين على ما يسمى بمصارعة الكلاب، بعد أن تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لعدد من الأشخاص حال قيامهم بتصوير "مصارعة للكلاب"، وكذا بعض الصور لأشخاص بحوزتهم كلاب من سلالات مُختلفة.









أمكن تحديد ثلاثة أشخاص من بين المُشاركين (عامل ، صاحب ورشة وشقيقه.. مقيمين بدائرة قسم الجمالية والسلام ثانى) وتم ضبط الأول، وبمناقشته قرر بأن المقطع المتداول تم تصويره بإحدى المناطق بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، واعتياده الذهاب إلى تلك المنطقة لمشاهدة مصارعة الكلاب.









وبإرشاده تم ضبط (ميكانيكى مقيم بدائرة قسم الجمالية) الذى قرر بمداومته حضور مثل تلك المصارعات بذات المنطقة، لافتًا إلى أن القائمين على تنظيم هذا النشاط (شخصين "محددان" جارى العمل على ضبطهما)، حيث يتخذان من قطعة أرض فضاء بذات المنطقة مكانًا لممارسة هذا النشاط وإجراء المُضاربات والمراهنات خلالها.