يحيى مختار: النوبة بيئة طاردة للحياة والنوبى متعلق بالنيل

قال الأديب النوبي يحيي مختار، إن الأدب منشور للغة الذى يكتب بها، موضحا أن النوبة جزء من مصر، وشريان من شرايين الوضع المصرى بشكل عام وتعدد الشرايين يثرى الثقافة المصرية بشكل عام، وهذا التعدد فى الروافد يمنح هذه الثقافة الغنى والخصوبة.









وأضاف "مختار" فى لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN": "لا يوجد ما يسمى بأدب النوبة ولكن هناك ثقافة نوبية، وهى التى تتناول الحياة النوبية بعاداتها وتقاليدها وأساطيرها وحكاويها باللغة النوبية سواء عن طريق الأغاني أو الراقصات وغيرها، أما الإبداع فينسب للغة التي يكتب بها، فهناك كتاب من فارس وأفغانستان فى الأدب العربى بشكل عام يكتبون العربية، وهذا إبداع عربي.









وأوضح يحيى مختار، أن الأدب عندما يتناول أي تجربة إنسانية فهو ينتسب للإنسانية، ولكن هناك خصوصية الإبداع النوبى، من حيث العزلة التى فرضتها الطبيعة والجنادل مثل نهر النيل من أسوان إلى وادى حلفا، إضافة إلى اللغة الخاصة جعلت هناك عزلة جغرافية ولغوية، هذه العزلة شكلت وجدان معين وأساطير وحكاوى خاصة، تمتد من أعماق السودان وإلى أسوان.









وأكد "مختار" أن الإنسان النوبى مرتبط بالنيل ارتباطا غير أي موقع آخر، لأن الصحراء من الغرب والشرق وسلسلة من الجبال والوادى هناك ضيق، ومناطق الزراعة صغيرة، ومناطق النوبة تعد منطقة طرد سكني، لأنها لا تتوفر بها الإمكانات التي تغذى الإنسان النوبى، لذلك كانت تتوافد الهجرة منها إلى الشمال بشكل دائم.







