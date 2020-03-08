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محافظات

عودة الحياة لطبيعتها .. عروسان يحتفلان بزفافهما على طريقتهما الخاصة بشمال سيناء .. شاهد

الأحد 08/مارس/2020 - 01:16 ص
حفل زفاف - أرشيفية
حفل زفاف - أرشيفية
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صدى البلد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لعروسين في مدينة بئر العبد بشمال سيناء وهما يحتفلان بزفافهما، وسط حضور الأهل والأصدقاء.


وظهر في الفيديو فرحة العروسين مع الأصدقاء وسط الأغاني السيناوية العريقة؛ وذلك في دلالة واضحة على عودة الاستقرار والأمن في مدن شمال سيناء.


وتشهد محافظة شمال سيناء حالة من الاستقرار الأمني بفضل النجاحات الكبيرة التي حققتها قوات الأمن في مواجهة الإرهاب بالإضافة إلى تنفيذ عشرات المشروعات المختلفة والمتنوعة لخدمة أهالي شمال سيناء.


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