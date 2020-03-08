تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بـ نصف نهائي دوري الأبطال

اكتمل المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، بعد حسم المقاعد الأربعة للفرق المتأهلة لدور نصف النهائي، و تأهلت فرق الأهلي والزمالك والرجاء البيضاوي والوداد المغربي للدور المقبل.





تأهل الأهلي لدور قبل النهائي من البطولة القارية بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، في حين صعد الزمالك بالفوز على الترجي 3-2 في مجموع المباراتين.



