تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بـ نصف نهائي دوري الأبطال

اكتمل المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، بعد حسم المقاعد الأربعة للفرق المتأهلة لدور نصف النهائي، و تأهلت فرق الأهلي والزمالك والرجاء البيضاوي والوداد المغربي للدور المقبل.
تأهل الأهلي لدور قبل النهائي من البطولة القارية بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، في حين صعد الزمالك بالفوز على الترجي 3-2 في مجموع المباراتين.
ويلعب الرجاء المغربي مع الزمالك والوداد مع الأهلي في ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق الأول من مايو القادم، فيما تقام مباراة الإياب فى الثامن من الشهر نفسه فى القاهرة.
مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .
-الأهلي والوداد المغربي
الذهاب في المغرب أحد يومي 1 أو 2 مايو المقبل.
الإياب في القاهرة أحد يومي 8 أو 9 مايو المقبل.
- الزمالك والرجاء المغربي
الذهاب في المغرب أحد يومي 1 أو 2 مايو المقبل.
الإياب في القاهرة أحد يومي 8 أو 9 مايو المقبل.