خلاف برلمانى حول قانون رخصة تعدد الزوجات

قال النائب شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن تعدد الزوجات ليس حراما، وتقيده بالموافقة الكتابية من الزوجة يعنى تحريمه، جاء ذلك تعليقا على بند اشتراط الموافقة الكتابية من الزوجة لزوجها ليتزوج مرة أخرى بقانون تنظيم عمل المأذونين.

وأضاف الجندى خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"المذاع عبر قناة مصر "الاولى" تقديم الإعلامى وائل الابراشى، أن المرأة لن تسمح لزوجها بالزواج من اخرى حال تطبيق بند اشتراط الموافقة الكتابية من الزوجة لزوجها بذلك.





وأيده النائب سمير رشاد، قائلا إن المرأة المصرية لن تسمح لزوجها بتعدد الزوجات، معقبا:" حال حدوث مشاكل بين الزوج والزوجة وتطبيق رخصة تعدد الأزواج بقانون تنظيم عمل المأذونين سيلجأ الرجل لـ طرق غير سليمة .

ومن جانبها أبدت النائبة سلاف درويش اعتراضها على حديث النائبين، لافتة إلى أن آخر تعديل للائحة التنفيذية لقانون عمل المأذونين صدر منذ 65 عاما.

وأشارت، إلى أن قانون تنظيم عمل المأذونين لتحكيم عملهم والقضاء على ظاهرة زواج القاصرات، لافتة إلى أن إصدار رخصة تعدد الزوجات بالقانون يقضى على مشاكل الزواج فى السر .