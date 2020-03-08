AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خلاف برلمانى حول قانون رخصة تعدد الزوجات

الأحد 08/مارس/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي

قال النائب شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن تعدد الزوجات ليس حراما، وتقيده بالموافقة الكتابية من الزوجة يعنى تحريمه، جاء ذلك تعليقا على بند اشتراط الموافقة الكتابية من الزوجة لزوجها ليتزوج مرة أخرى بقانون تنظيم عمل المأذونين.

 

وأضاف الجندى خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"المذاع عبر قناة مصر "الاولى" تقديم الإعلامى وائل الابراشى، أن المرأة لن تسمح لزوجها بالزواج من اخرى حال تطبيق بند اشتراط الموافقة الكتابية من الزوجة لزوجها بذلك.


وأيده النائب سمير رشاد، قائلا إن المرأة المصرية لن تسمح لزوجها بتعدد الزوجات، معقبا:" حال حدوث مشاكل بين الزوج والزوجة وتطبيق رخصة تعدد الأزواج بقانون تنظيم عمل المأذونين سيلجأ الرجل لـ طرق غير سليمة .

ومن جانبها أبدت النائبة سلاف درويش اعتراضها على حديث النائبين، لافتة إلى أن آخر تعديل للائحة التنفيذية لقانون عمل المأذونين صدر منذ 65 عاما.

وأشارت، إلى أن قانون تنظيم عمل المأذونين لتحكيم عملهم والقضاء على ظاهرة زواج القاصرات، لافتة إلى أن إصدار رخصة تعدد الزوجات بالقانون يقضى على مشاكل الزواج فى السر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"تشريعية البرلمان" تناقش مشروع قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين

1000 جنيه أجر المأذون وعدم جواز توثيق عقد الزواج فى حالتين.. مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين

بعد غد .. "تشريعية البرلمان" تناقش مشروع قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين

غدا.. تشريعية البرلمان تناقش مشروع قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات

لماذا يحمل المأذون 5 دفاتر.. مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين يرد

ترشيحاتنا

الكدب مالوش رجلين.. صدمة اقتصادية لـ تركيا بسبب أردوغان

لاعب الأهلي السابق: فايلر بيلعب بالنار.. فيديو

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بـ نصف نهائي دوري الأبطال

عماد متعب يتعرض للإغماء ويصاب بوعكة صحية أثناء لعبه الكرة.. تفاصيل جديدة

أستاذ مناعة: فيروس كورونا سريع الانتشار ونسبة الوفيات ليست خطيرة.. فيديو

حادث أليم.. 8 أطفال ضحية حريق ضخم افتعله خدم منزل في الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرتب ليس سبب سعادة العامل .. شركات ترصد رضا موظفيها عن طريق مواقع التواصل

طبيبة بريطانية تجيب عن أخطر 11 سؤالا حول كورونا

في حالة سكر.. امينيم يطرح برومو كليب Godzilla.. صور