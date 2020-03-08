غير ناقلة للأمراض والفيروسات.. مميزات العملة البلاستيكية أحدث التقنيات في عالم المال| فيديو

علق عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، على طرح البنك المركزي نقودا بلاستيكية من فئة 10 جنيهات مع تفعيل مطبعة العاصمة الجديدة، «هذه العملة البلاستيكية أحدث التقنيات حاليا».









وقال «عبد المنعم السيد» خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة والناس» إن العملة البلاستيكية أحدث التقنيات في عالم المال وتشبه في وضعها "عملة البنكنوت"، العملة الجديدة مصنوعة من مادة مقوية تشبة البلاستيك الرفيع، ويمكن الكتابة عليها.









وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن هناك 30 دولة تصدر عملاتها بالعملة البلاستيكية منهم انجلترا وهولندا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا فيتنام، مؤكدا أن دخول مصر في طرح العملات البلاستيكية شئ إيجابي.









وأوضح «عبد المنعم السيد» أن العملات البلاستيكية غير ناقلة للأمراض والفيروسات وعمرها الافتراضي أصول تصل إلى 5 سنوات، عكس عملة البنكنوت من عامين إلى 3 سنوات على الأكثر، لافتا إلى أنه من الصعب تزييف العملة الجديدة، ولن تتأثر بالماء أو الغسيل.