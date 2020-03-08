أستاذ مناعة: فيروس كورونا سريع الانتشار ونسبة الوفيات ليست خطيرة.. فيديو

قال الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة ، أن الاصابات بفيروس كورونا أكثرها في أوروبا وفي الجزء الشمالي من الولايات المتحدة وهذا له شأن بدرجة الحرارة .









وأضاف عبد الهادى خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سى بي سي ، أن أعداد الأشخاص المصابين في امريكا اللاتينية وافريقيا منخفضة جدا وهذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة .









وأوضح عبد الهادى ، أن أعداد الوفيات بفيروس كورونا قليلة جدا وتعتبر حتى الآن ليست خطيرة جدا، مشيرا إلى أن هناك 62 ألف شخص توفي في أمريكا بسبب الإنفلونزا العادية .









وتابع عبد الهادى ، أن إصابات فيروس كورونا في العالم تصل الي 105 الف شخص والوفيات 3567 حالة .





واستطرد عبد الهادى ، أن فيروس كورونا مثل أى فيروس ولكنه سريع الانتشار ونسبة الوفيات به ليست خطيرة.