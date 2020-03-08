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توك شو

أستاذ مناعة: فيروس كورونا سريع الانتشار ونسبة الوفيات ليست خطيرة.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 05:39 ص
عبد الهادى
عبد الهادى
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة ، أن الاصابات بفيروس كورونا أكثرها في أوروبا وفي الجزء الشمالي من الولايات المتحدة وهذا له شأن بدرجة الحرارة .


وأضاف عبد الهادى خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سى بي سي ، أن أعداد الأشخاص المصابين في امريكا اللاتينية وافريقيا منخفضة جدا وهذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة .


وأوضح عبد الهادى ، أن أعداد الوفيات بفيروس كورونا قليلة جدا وتعتبر حتى الآن ليست خطيرة جدا، مشيرا إلى أن هناك 62 ألف شخص توفي في أمريكا بسبب الإنفلونزا العادية .


وتابع عبد الهادى ، أن إصابات فيروس كورونا في العالم تصل الي 105 الف شخص والوفيات 3567 حالة .

واستطرد عبد الهادى ، أن فيروس كورونا مثل أى فيروس ولكنه سريع الانتشار ونسبة الوفيات به ليست خطيرة.
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