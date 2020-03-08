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توك شو

حسن شاكوش: أشجع الإسماعيلي .. وهذا اللاعب مثلي الأعلي..فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 05:39 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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حمزة شعيب
كشف المطرب الشعبي حسن شاكوش، عن النادى الذى يشجعه داخل مصر، قائلا:"تربيت فى الإسماعيلى ولعبت 4 سنوات فى فريق الدارويش لذلك انتمائي الاول له".

وتابع شاكوش خلال تصريحات لقناة "تن"،:"انا بشجع الأهلى بعد الإسماعيلى ومثلى الأعلى إبراهيم سعيد، لافتا إلى انه كان يلعب فى مركز قلب الدفاع اثناء فترة تواجده بالإسماعيلي".

واكمل:"الاهلى يقدم موسم رائع مع المدرب الجديد وعلى معلول هو نجم القلعة الحمراء".

وأردف:"أعشق محمود علاء ومصطفي فتحي من فريق الزمالك، وأري أن علاء هو خليفة إبراهيم سعيد بالملاعب المصرية".

ونوه إلى انه يتمنى ان يقدم أغنية للمارد الاحمر خلال الفترة المقبلة، بعد الإنتهاء من التحضيرات الحالية لأغانية الجديدة.
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