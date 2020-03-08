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رياضة

لاعب الأهلي السابق: فايلر بيلعب بالنار.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 06:32 ص
مشير حنفي
مشير حنفي
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عبدالله هشام
أكد مشير حنفي لاعب الأهلي السابق، أن فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم تعامل بذكاء مع مباراة صن داونز في لقاء العودة بدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.  


وقال حنفي خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " معدن لاعبي الأهلي يظهر في الأوقات الصعبة دائما، فايلر تعامل مع لقاء صن داونز بطريقة ذكية جدا.  


وأردف: غيرت فكرتي عن فايلر بعد لقاء الأهلي وصن داونز، لم أشعر بالقلق خلال المباراة. وتابع: محمد الشناوي لعب دورا مهما في صعود الأهلي لنصف النهائي. 


واختتم منتقدا تغييرات فايلر الكثيرة في مركز الدفاع قائلا: "بيلعب بالنار".
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