لاعب الأهلي السابق: فايلر بيلعب بالنار.. فيديو





وقال حنفي خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " معدن لاعبي الأهلي يظهر في الأوقات الصعبة دائما، فايلر تعامل مع لقاء صن داونز بطريقة ذكية جدا.



وأردف: غيرت فكرتي عن فايلر بعد لقاء الأهلي وصن داونز، لم أشعر بالقلق خلال المباراة. وتابع: محمد الشناوي لعب دورا مهما في صعود الأهلي لنصف النهائي.



واختتم منتقدا تغييرات فايلر الكثيرة في مركز الدفاع قائلا: "بيلعب بالنار".

أكد مشير حنفي لاعب الأهلي السابق، أن فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم تعامل بذكاء مع مباراة صن داونز في لقاء العودة بدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.