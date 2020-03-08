أخبار التوك شو.. ليبية تروي تفاصيل استشهاد 6 من أشقائها على يد هشام عشماوى.. وحقيقة تعرض مصر لإعصار الأيام القادمة وتوقعات حالة الطقس..بشرى سارة للمصريين عن انخفاض الأسعار

نشر موقع "صدى البلد"، امس السبت مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:









وجهت أسماء عيسى الحرير شقيقة 6 ليبيين استشهدوا على يد الارهابى هشام العشماوى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والقوات المسلحة المصرية لدعمهم للشعب الليبي الشقيق والشعب الجيش الوطنى الليبى بقيادة خليفة حفتر.





قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات التحليلية ، إن الأجواء متقلبة بشكل سريع ما بين ارتفاع ملحوظ وانخفاض فى درجات الحرارة وبالتالي يجب عدم تخفيف الملابس بشكل كبير .





علق الإعلامى وائل الإبراشى، على المؤتمر الصحفى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا، قائلا:" مصر تتعامل في هذه القضية بشفافية تامة".









استعرض الإعلامي محمود سعد، مجموعة من مقتنيات المتحف الإسلامي؛ حيث سلط الضوء على مصحف قديم يرجع إلى العهد الأموي _ القرن الأول.





قال الدكتور أحمد القاضى المتحدث باسم وزارة الأوقاف ، إن الدكتور الوزير محمد مختار جمعة، قال ان الشىء يقدر بقدره كما انه ليس هناك ما يحتم الغاء صلاة الجمعة.





قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر بها 15 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، بينهم 12 حالة تم اكتشافها بالأمس على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى الأقصر، ولا يوجد أي حالات وفاة بكورونا في مصر، وكان هناك 2166 حالة اشتباه تم الكشف عليهم منذ يناير الماضي وحتى الجمعة الماضية.





قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، لعرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك.



