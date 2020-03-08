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رياضة

مشير حنفي: بادجي لم يقدم إضافة لـ الأهلي .. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 02:38 ص
فايلر
فايلر
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عبدالله هشام
قال مشير حنفى، لاعب الأهلى السابق، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، مطالب بتثبيت التشكيل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مشير حنفي، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن فايلر تمكن من تحقيق نتائج جيدة مع الأهلى، ولكن يؤخذ عليه عدم ثبات التشكيل خلال هذه الفترة، قائلا: "فايلر بيلعب بالنار".
وأوضح مشير حنفى، إن حسين الشحات يعد لغزا محيرا فى الأهلى، حيث بدأ بداية ضعيفة ثم تطور مستواه بشدة ولكنه تراجع بشكل حاد فى المباريات الأخيرة، مؤكدا :" حسين الشحات لازم يشتغل على نفسه أكثر من كده".
كما أكد مشير حنفى، إن أليو بادجي، المنضم حديثا للأهلى، لم يقدم الإضافة المنتظرة بعد المستوى الذى ظهر به خلال لقاء اليوم.
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