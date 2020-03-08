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رياضة

مشير حنفي: على إدارة الأهلي التجديد للرباعي الكبار .. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 02:39 ص
وليد سليمان و احمد
وليد سليمان و احمد فتحي
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عبدالله هشام
قال مشير حنفى، لاعب الأهلى السابق، إن إدارة النادي مطالبة بالإبقاء على الرباعي الكبار، خلال الفترة المقبلة وتمديد تعاقدهم فى ظل حاجة الفريق لخدماتهم .                                           

وأضاف مشير حنفي، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن الأهلى يمتلك كوكبة من اللاعبين المخضرمين، وعلى الإدارة أن تجدد عقودهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مشير حنفى، إن إدارة الأهلى عليها، الإحتفاظ بالرباعي، حسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان و شريف إكرامي، نظرا للدور الكبير الذى يقوموا به مع الفريق ومساهمتهم فى حصد البطولات طيلة الأعوام الماضية.
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