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فن

أورلاندو بلوم يعلق على حمل خطيبته كاتي بيري

الأحد 08/مارس/2020 - 04:50 ص
اورلاندو بلوم وكاتي
اورلاندو بلوم وكاتي بيري
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شروق ابراهيم
يعيش النجم العالمي اورلاندو بلوم تجربة الابوة من جديد، وهذه المرة مع النجمة العالمية كاتي بيري التي اعلنت عن حملها منذ يومين.

ونشر اورلاندو بلوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي انستجرام صورة لـ كاتي بيري ببطن منتفخ وعلق قائلا :" احبائي بصحة جيدة".

وظهرت كاتي بيري Katy Perry التي تبلغ من العمر 36 عامًا، من خلال فيديو بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تكشف عن بطنها المنتفخ. 

يشار إلى أن كاتي بيري Katy Perry "كاتي بيري" ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018. 

‎وسبق لـ كاتي بيري Katy Perry كاتي بيري الزواج من الممثل البريطاني راسل براند، أما بلوك كان متزوجًا من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير وأنجب منها ابنه الوحيد Flyn 

أورلاندو بلوم يعلق على حمل خطيبته كاتي بيري
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