بعد تعرضه لوعكة صحية.. ‎#عماد_متعب يتصدر تويتر

تصدر ‎#عماد_متعب لاعب منتخب مصر والأهلى السابق، قائمة الأعلى تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.









دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج عماد متعب ، سائلين الله عز وجل أن يشفيه ويعود من جديد لجمهوره العريق.





وكانت التعليقات كالآتي:





‏سلامات يا قناص❤️💪🏻 ‎#عماد_متعب.





‏‎#عماد_متعب

الف سلامه يانجم مصر.





‏الف سلامه عليك يا ‎#عماد_متعب.





‏عماد يامتعب

اهلاوى اهلاوى

ربنا يشفيك يا حبيبنا ويبعد عنك الشر ‎#عماد_متعب.





‏ربنا يشفيك ويعافيك يااحسن مهاجم جه في تاريخ مصر ❤😞‎#عماد_متعب.





‏الف سلامه عليك يا عمده ‎#عماد_متعب.









‏الف سلامه عليك يا قناص القلوب وترجع لبيتك بالسلامه يا عمده مصر ❤️❤️‎#عماد_متعب.





‏‎#عماد_متعب

سلامتك يا عمدة 🙏.





‏سلامتك يا متعب الف سلامه يا غالي 😍😍❤️❤️‎#عماد_متعب.









‏ربنا يشفيه ويعافيه ويشفى جميع مرضانا ومرضى المسلمين ‎#عماد_متعب خلوق ومحترم.





‏‎@emadmeteb90plus

يارب انت الشافي المعافي اشفي ‎#عماد_متعب شفاء تام اااااامين وبارك في صحته و خليه لاهله 🌹.









‏الف سلامه عليك ياعمده

شفاك الله وعافاك 🙏👋‎#عماد_متعب.







