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رياضة

بعد تعرضه لوعكة صحية.. ‎#عماد_متعب يتصدر تويتر

الأحد 08/مارس/2020 - 02:39 ص
عماد متعب
عماد متعب
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محمد بدران
تصدر  ‎#عماد_متعب لاعب منتخب مصر والأهلى السابق، قائمة الأعلى تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.


دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج عماد متعب ، سائلين الله عز وجل أن يشفيه ويعود من جديد لجمهوره العريق.

 وكانت التعليقات كالآتي:

‏سلامات يا قناص❤️💪🏻 ‎#عماد_متعب.

‏‎#عماد_متعب 
الف سلامه يانجم مصر.

‏الف سلامه عليك يا ‎#عماد_متعب.

‏عماد يامتعب 
اهلاوى اهلاوى 
ربنا يشفيك يا حبيبنا ويبعد عنك الشر ‎#عماد_متعب.

‏ربنا يشفيك ويعافيك يااحسن مهاجم جه في تاريخ مصر ❤😞‎#عماد_متعب.

‏الف سلامه عليك يا عمده  ‎#عماد_متعب.


‏الف سلامه عليك يا قناص القلوب وترجع لبيتك بالسلامه يا عمده مصر ❤️❤️‎#عماد_متعب.

‏‎#عماد_متعب
سلامتك يا عمدة 🙏.

‏سلامتك يا متعب الف سلامه يا غالي 😍😍❤️❤️‎#عماد_متعب.


‏ربنا يشفيه ويعافيه ويشفى جميع مرضانا ومرضى المسلمين ‎#عماد_متعب خلوق ومحترم.

‏‎@emadmeteb90plus
يارب انت الشافي المعافي اشفي ‎#عماد_متعب شفاء تام اااااامين وبارك في صحته و خليه لاهله 🌹.


‏الف سلامه عليك ياعمده
شفاك الله وعافاك 🙏👋‎#عماد_متعب.


وتعرض عماد متعب، لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وفق ما أعلنه الاعلامى احمد شوبير عبر حسابه على تويتر" .
بعد تعرضه لوعكة صحية.. ‎#عماد_متعب يتصدر تويتر
بعد تعرضه لوعكة صحية.. ‎#عماد_متعب يتصدر تويتر
بعد تعرضه لوعكة صحية.. ‎#عماد_متعب يتصدر تويتر
بعد تعرضه لوعكة صحية.. ‎#عماد_متعب يتصدر تويتر
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