بعد تعرضه لوعكة صحية.. ‎#عماد_متعب يتصدر تويتر

تصدر #عماد_متعب لاعب منتخب مصر والأهلى السابق، قائمة الأعلى تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج عماد متعب ، سائلين الله عز وجل أن يشفيه ويعود من جديد لجمهوره العريق.
وكانت التعليقات كالآتي:
سلامات يا قناص❤️💪🏻 #عماد_متعب.
#عماد_متعب
الف سلامه يانجم مصر.
الف سلامه عليك يا #عماد_متعب.
عماد يامتعب
اهلاوى اهلاوى
ربنا يشفيك يا حبيبنا ويبعد عنك الشر #عماد_متعب.
ربنا يشفيك ويعافيك يااحسن مهاجم جه في تاريخ مصر ❤😞#عماد_متعب.
الف سلامه عليك يا عمده #عماد_متعب.
الف سلامه عليك يا قناص القلوب وترجع لبيتك بالسلامه يا عمده مصر ❤️❤️#عماد_متعب.
#عماد_متعب
سلامتك يا عمدة 🙏.
سلامتك يا متعب الف سلامه يا غالي 😍😍❤️❤️#عماد_متعب.
ربنا يشفيه ويعافيه ويشفى جميع مرضانا ومرضى المسلمين #عماد_متعب خلوق ومحترم.
@emadmeteb90plus
يارب انت الشافي المعافي اشفي #عماد_متعب شفاء تام اااااامين وبارك في صحته و خليه لاهله 🌹.
الف سلامه عليك ياعمده
شفاك الله وعافاك 🙏👋#عماد_متعب.
وتعرض عماد متعب، لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وفق ما أعلنه الاعلامى احمد شوبير عبر حسابه على تويتر" .