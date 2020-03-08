AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب كورونا.. نجوم عالميون يعلنون إلغاء حفلاتهم

الأحد 08/مارس/2020 - 04:53 ص
ماريا كاري
ماريا كاري
Advertisements
شروق ابراهيم
اجتاح فيروس كورونا دول العالم بعد أن انتشر بسرعة البرق، ولهذا قرر عدد من نجوم الغناء العالمي الغاء حفلاتهم وجولاتهم الغنائية التي كان من المقرر اقامتها الاسابيع المقبلة.

وجاء في مقدمتهم المغنية الكندية افريل لافين التي اعلنت الاسبوع الماضي عن الغاء جولتها الغنائية في دول شرق اسيا ، منها شنجهاي و الفلبين و طوكيو و هونج كونج و تايوان.

وكانت المغنية الكندية الشهيرة قررت انطلاق جولتها العالمية من أوروبا شهر ابريل المقبل في عدد من الدول منها بريطانيا ، إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا حيث سيبقى مصير تلك الحفلات معلقًا بين الإلغاء او تحديد جدول مواعيد جديد.

وكذلك النجمة العالمية ماريا كاري التي اعلنت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، انها الغت حفلاتها في هاوواي التي كان من المقرر اقامتها يوم 10 مارس الجاري.

وايضا الفريق TBS الكوري الذي اعتذر لجمهوره عبر تغريدة بموقع التدوين الأجتماعي تويتر ، انه الغى حفلاته قائلا :" "الرجاء تفهم أن هذا القرار قد اتخذ بعد دراسة مستفيضة ودقيقة".

واكد اعضاء الفريق الكوري الشهير ان جماهير سوف تسترد ثمن تذاكر الحفلة كاملة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسطورة البوب الأمريكية مادونا تلغي جولتها الفنية بعد تعرضها للإصابة

الجماهير ترفضه.. محمد رمضان يحذف بوست حفل السوبر المصري

إلغاء معرض جنيف للسيارات 2020.. لهذا السبب

أفريل لافين تلغي حفلاتها في آسيا بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل

نشرة هوليوود .. افريل لافين تلغي حفلاتها بسبب كورونا .. وحقيقة الخلافات بين كاتي بيري وتايلور سويفت

شاهد.. كيف تفاعل نجوم الفن والمذيعون مع فيروس كورونا؟

ترشيحاتنا

خبراء يكشفون خبرا صادما عن تفشي فيروس كورونا

الحرب قد تندلع والمتضرر إثيوبيا.. الجار الله: تدمير سد النهضة سهل

غادة عبد الرازق .. 10 صور من الذكريات تشعل السوشيال ميديا

بعد تأهل الأهلي | المنسق الاعلامي لـ صن داونز: الآن عرفتم سر الضحكة بعد قرعة دور الـ٨

رأسه كادت تنفجر .. إيراني مصاب بكورونا يسقط أرضا والإسعاف ترفض الحضور .. فيديو

وزيرة الصحة: إجمالي الحالات المصابة بالباخرة 45 حالة بينهم 19 أجنبيًا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة مبهرة.. جوجل يحتفل بالمرأة في يومها العالمي.. فيديو

أول صور لـ8 أطفال ضحايا حريق الكويت .. الخادمة أحرقت بهم الكنبة| تفاصيل

مصرية تملأ الحرم بـ «الزغاريد» فرحة بفتح صحن الطواف