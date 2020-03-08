بسبب كورونا.. نجوم عالميون يعلنون إلغاء حفلاتهم

اجتاح فيروس كورونا دول العالم بعد أن انتشر بسرعة البرق، ولهذا قرر عدد من نجوم الغناء العالمي الغاء حفلاتهم وجولاتهم الغنائية التي كان من المقرر اقامتها الاسابيع المقبلة.





وجاء في مقدمتهم المغنية الكندية افريل لافين التي اعلنت الاسبوع الماضي عن الغاء جولتها الغنائية في دول شرق اسيا ، منها شنجهاي و الفلبين و طوكيو و هونج كونج و تايوان.





وكانت المغنية الكندية الشهيرة قررت انطلاق جولتها العالمية من أوروبا شهر ابريل المقبل في عدد من الدول منها بريطانيا ، إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا حيث سيبقى مصير تلك الحفلات معلقًا بين الإلغاء او تحديد جدول مواعيد جديد.





وكذلك النجمة العالمية ماريا كاري التي اعلنت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، انها الغت حفلاتها في هاوواي التي كان من المقرر اقامتها يوم 10 مارس الجاري.





وايضا الفريق TBS الكوري الذي اعتذر لجمهوره عبر تغريدة بموقع التدوين الأجتماعي تويتر ، انه الغى حفلاته قائلا :" "الرجاء تفهم أن هذا القرار قد اتخذ بعد دراسة مستفيضة ودقيقة".





واكد اعضاء الفريق الكوري الشهير ان جماهير سوف تسترد ثمن تذاكر الحفلة كاملة.



