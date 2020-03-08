بطريقة مبهرة.. جوجل يحتفل بالمرأة في يومها العالمي.. فيديو

يحتفل موقع جوجل Google باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم 8 مارس من خلال عرض مقطع لشبكة نسوية مستوحاة من تاريخ الحدث ومن شخصيات وإنجازات المرأة الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية التي أثرت في البشرية على مر العصور.





يعد هذا اليوم احتفالًا عالميًا للمرأة للدفاع عن حقوقها وتمكينها والمساواة بين الجنسين، ولم تغفل شركة Google عملاق الإنترنت عن تأدية احتفال يليق بالمرأة في يومها، وذلك من خلال فيديو "رسوم متحركة" خاص مصمم لتمثيل كل من تاريخ اليوم والأهمية التي يمثلها للنساء عبر الأجيال.









كانت الرسوم المتحركة عبارة عن ورقة "ماندالا" ثلاثية الأبعاد ومتعددة الطبقات، ظهرت فيها عدد من الشخصيات المؤثرة حول العالم بينهم فنانين ورسامين، تعكس الطبقة المركزية بالأبيض والأسود في ماندالا النساء في جميع أنحاء العالم خلال أواخر القرن الـ19 حتى الثلاثينيات من القرن الماضي ضمن الحركات العمالية.





في حين تصور الطبقة الثانية النساء من الخمسينيات إلى الثمانينيات، وهي حقبة تاريخية جاءت في أعقابها "المساواة بين الجنسين والتغيرات السريعة التي شهدتها النساء حتى الوضع الراهن".





بينما ترمز الطبقة الخارجية إلى النساء في التسعينيات وحتى يومنا هذا، في سياق التقدم المحرز لأكثر من 100 عام ضمن حركات حقوق المرأة التي شهدتها هذه الفترة.





وتقول جوجل: "إننا نشيد بكسر النساء للحواجز الثقافية والتفريقية السابقة، إذ تواصل النساء إعادة بناء الأفكار وتعريفها ورسم شخصية جديدة حول الأدوار التي يمكن أن تلعبها المرأة في المجتمع".





وأضافت جوجل: "تقف النساء اليوم بثقة على أكتاف أولئك الذين قاتلن وقدمن تضحيات كثيرة من أجل المرأة خلال الأجيال الماضية، وحتى الآن تحمل النساء إرث الحركة ويسعون إلى التقدم للأمام دائمًا، إليكم النساء في مختلف القطاعات والصناعات والدول والأعمار والثقافات، الذين يصرون بلا كلل على تحمل المسؤوليات - مما يمهد الطريق للأجيال القادمة. "



