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حوادث

اندلاع حريق بالمدينة الجامعية في الوادى الجديد.. وإصابة 13 طالبة باختناق

الأحد 08/مارس/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
اندلع حريق محدود في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بالمدينة الجامعية للفتيات بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، أدى إلى إصابة عدد من الطالبات باختناق.


تلقي اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من إدارة النجدة، بنشوب حريق بالمدينة الجامعية للفتيات بمدينة الخارجة، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية إلى موقع البلاغ داخل المدينة.


وأصيبت 13 طالبة بحالة اختناق وتم نقلهن بالإسعاف إلي مستشفى الخارجة العام، وتمت السيطرة على الحريق داخل المدينة الجامعية.


وجار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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