الدوري الإنجليزي.. دي بروين يقترب من المشاركة في ديربي مانشستر

كشف نادي مانشستر سيتي عن اقتراب عودة البلجيكي كيفين دي بروين من المشاركة في مباراته امام مانشستر يونايتد اليوم الاحد علي ملعب اولد ترافورد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز "بريميرليج " .





وغرد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بفيديو للنجم البلدجيكي اثناء ادائه التدريبات الجماعية مع الفريق استعدادا لديربي مانشستر .





وتعرض البلجيكي كيفين ديبروين لإصابة علي مستوي ال الكتف، أبعدته عن مواجهة شيفيلد وينزداي، التي فاز بها مانشستر سيتي بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنجليزي.





فريق مانشستر يونايتد، يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة، بينما جاء مانشستر سيتي المركز الثانى، برصيد 57 نقطة، ويتصدر ليفربول برصيد 82 نقطة.