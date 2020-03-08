مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2020 والقنوات الناقلة

مباريات الكونفدرالية الإفريقية
بيراميدز Vs زاناكو .. الساعة 3:00 عصرا .. قناة beIN SPORT HD 1
حسنية أكادير Vs النصر الليبى .. الساعة 6:00 مساء .. قناة beIN SPORT HD 1
حوريا كوناكري Vs إنيمبا .. الساعة 6:00 مساء .. قناة beIN SPORT HD 7
نهضة بركان Vs المصرى البورسعيدى .. الساعة 9:00 مساء .. قناة beIN SPORT HD 1
الدورى الانجليزي
تشيلسى Vs إيفرتون .. الساعة 4:00 مساء .. قناة beIN SPORT HD 2
مانشستر يونايتد Vs مانشستر سيتى ..الساعة 6:30 مساء.. قناة beIN SPORT HD 2
الدورى الاسبانى
أوساسونا Vs إسبانيول .. الساعة 1:00 ظهرا .. قناة beIN SPORT HD 3
بلد الوليد Vs أتلتيك بيلياو.. الساعة 3:00 عصرا .. قناة beIN SPORT HD 3
ليفانتي Vs غرناطة.. الساعة 5:00 مساء .. قناة beIN SPORT HD 3
فياريال Vs ليجانيس .. الساعة 7:30 مساء ..قناة beIN SPORT HD 3
ريال بيتيس Vs ريال مدريد .. الساعة 10:00 مساء.. قناة beIN SPORT HD 3
الدوري الايطالي
بارما Vs سبال .. الساعة 1:30 ظهرا .. قناة beIN SPORT HD 4
ميلان Vs جنوى .. الساعة 4:00 عصرا .. قناة beIN SPORT HD 4
سامبدوريا Vs هيلاس فيرونا .. الساعة 4:00 عصرا.. قناة beIN SPORT HD 13
أودينيزى Vs فيورنتينا .. الساعة 4:00 عصرا .. قناة beIN SPORT HD 6
الدورى الالمانى
بايرن ميونخ Vs أوجسبورج .. الساعة 4:30 عصرا .. قناة beIN SPORT HD 5
ماينز Vs فورتونا دوسلدورف .. الساعة 7:00 مساء .. قناة beIN SPORT HD 5
يوفنتوس Vs إنتر ميلان .. الساعة 9:45 مساء .. قناة beIN SPORT HD 4
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان Vs بوردو .. الساعة 4:00 عصرا .. قناة beIN SPORT HD 6
رين Vs مونبيلييه .. الساعة 6:00 مساء .. قناة beIN SPORT HD 6
ليل Vs ليون .. الساعة 10:00 مساء .. قناة beIN SPORT HD 6