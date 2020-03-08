AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2020 والقنوات الناقلة

الأحد 08/مارس/2020 - 08:00 ص
مباريات اليوم
مباريات اليوم
Advertisements
عبدالله هشام
يشهد اليوم، الأحد 8-3-2020، إقامة العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد أمام منافسه مانشستر سيتى في الدوري الإنجليزي : 


مباريات الكونفدرالية الإفريقية

 

بيراميدز Vs زاناكو .. الساعة 3:00 عصرا .. قناة  beIN SPORT HD 1

حسنية أكادير Vs النصر الليبى .. الساعة 6:00 مساء .. قناة  beIN SPORT HD 1

حوريا كوناكري Vs إنيمبا .. الساعة 6:00 مساء ..  قناة  beIN SPORT HD 7

نهضة بركان Vs المصرى البورسعيدى .. الساعة 9:00 مساء .. قناة  beIN SPORT HD 1


الدورى الانجليزي 

تشيلسى Vs إيفرتون .. الساعة 4:00 مساء .. قناة  beIN SPORT HD 2

مانشستر يونايتد Vs مانشستر سيتى ..الساعة 6:30 مساء.. قناة  beIN SPORT HD 2


الدورى الاسبانى

أوساسونا Vs إسبانيول .. الساعة 1:00 ظهرا .. قناة  beIN SPORT HD 3

بلد الوليد Vs أتلتيك بيلياو.. الساعة 3:00 عصرا .. قناة  beIN SPORT HD 3

ليفانتي Vs غرناطة.. الساعة 5:00 مساء .. قناة  beIN SPORT HD 3

فياريال Vs ليجانيس .. الساعة 7:30 مساء ..قناة  beIN SPORT HD 3

ريال بيتيس Vs ريال مدريد .. الساعة 10:00 مساء.. قناة  beIN SPORT HD 3


الدوري الايطالي 

بارما Vs سبال .. الساعة 1:30 ظهرا .. قناة  beIN SPORT HD 4

ميلان Vs جنوى .. الساعة 4:00 عصرا .. قناة  beIN SPORT HD 4

سامبدوريا Vs هيلاس فيرونا .. الساعة 4:00 عصرا.. قناة  beIN SPORT HD 13

أودينيزى Vs فيورنتينا .. الساعة 4:00 عصرا .. قناة  beIN SPORT HD 6


الدورى الالمانى

بايرن ميونخ Vs أوجسبورج .. الساعة 4:30 عصرا .. قناة  beIN SPORT HD 5

ماينز Vs فورتونا دوسلدورف .. الساعة 7:00 مساء .. قناة  beIN SPORT HD 5

يوفنتوس Vs إنتر ميلان .. الساعة  9:45 مساء .. قناة  beIN SPORT HD 4


الدوري الفرنسي  

سانت إيتيان Vs بوردو .. الساعة 4:00 عصرا .. قناة  beIN SPORT HD 6

رين Vs مونبيلييه .. الساعة 6:00 مساء ..  قناة  beIN SPORT HD 6

ليل Vs ليون .. الساعة 10:00 مساء ..  قناة beIN SPORT HD 6

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم 1-1-2020

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

موعد مباريات اليوم الأحد 2-2-2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-2-2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد ثأر الأهلي من صن داونز .. عبدالحفيظ يهنئ الزمالك

أول صور لـ8 أطفال ضحايا حريق الكويت .. الخادمة أحرقت بهم الكنبة| تفاصيل

نمبر وان في الموضة .. محمد رمضان يحصد جائزة ملك الأزياء العربية .. صور

أسعار السيارات اليابانية في مصر .. صور

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2020 والقنوات الناقلة

الاسراء والمعراج.. ماذا شاهد الرسول في رحلته من معجزات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات اليابانية في مصر .. صور

المرتب ليس سبب سعادة العامل .. شركات ترصد رضا موظفيها عن طريق مواقع التواصل

طبيبة بريطانية تجيب عن أخطر 11 سؤالا حول كورونا