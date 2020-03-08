مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الأحد 8-3-2020، إقامة العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد أمام منافسه مانشستر سيتى في الدوري الإنجليزي :



مباريات الكونفدرالية الإفريقية

بيراميدز Vs زاناكو .. الساعة 3:00 عصرا .. قناة beIN SPORT HD 1

حسنية أكادير Vs النصر الليبى .. الساعة 6:00 مساء .. قناة beIN SPORT HD 1

حوريا كوناكري Vs إنيمبا .. الساعة 6:00 مساء .. قناة beIN SPORT HD 7

نهضة بركان Vs المصرى البورسعيدى .. الساعة 9:00 مساء .. قناة beIN SPORT HD 1





الدورى الانجليزي

تشيلسى Vs إيفرتون .. الساعة 4:00 مساء .. قناة beIN SPORT HD 2

مانشستر يونايتد Vs مانشستر سيتى ..الساعة 6:30 مساء.. قناة beIN SPORT HD 2





الدورى الاسبانى

أوساسونا Vs إسبانيول .. الساعة 1:00 ظهرا .. قناة beIN SPORT HD 3

بلد الوليد Vs أتلتيك بيلياو.. الساعة 3:00 عصرا .. قناة beIN SPORT HD 3

ليفانتي Vs غرناطة.. الساعة 5:00 مساء .. قناة beIN SPORT HD 3

فياريال Vs ليجانيس .. الساعة 7:30 مساء ..قناة beIN SPORT HD 3

ريال بيتيس Vs ريال مدريد .. الساعة 10:00 مساء.. قناة beIN SPORT HD 3





الدوري الايطالي

بارما Vs سبال .. الساعة 1:30 ظهرا .. قناة beIN SPORT HD 4

ميلان Vs جنوى .. الساعة 4:00 عصرا .. قناة beIN SPORT HD 4

سامبدوريا Vs هيلاس فيرونا .. الساعة 4:00 عصرا.. قناة beIN SPORT HD 13

أودينيزى Vs فيورنتينا .. الساعة 4:00 عصرا .. قناة beIN SPORT HD 6





الدورى الالمانى

بايرن ميونخ Vs أوجسبورج .. الساعة 4:30 عصرا .. قناة beIN SPORT HD 5

ماينز Vs فورتونا دوسلدورف .. الساعة 7:00 مساء .. قناة beIN SPORT HD 5

يوفنتوس Vs إنتر ميلان .. الساعة 9:45 مساء .. قناة beIN SPORT HD 4





الدوري الفرنسي

سانت إيتيان Vs بوردو .. الساعة 4:00 عصرا .. قناة beIN SPORT HD 6

رين Vs مونبيلييه .. الساعة 6:00 مساء .. قناة beIN SPORT HD 6

ليل Vs ليون .. الساعة 10:00 مساء .. قناة beIN SPORT HD 6