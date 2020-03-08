مش هعيش لـ كارول سماحة تقترب من نصف مليون استماع

حققت اغنية " مش هعيش" للفنانة اللبنانية كارول سماحة 394 الف استماع بعد مرور يوم على طرحها بتطبيق انغامي.





اغنية مش هعيش من انتاج انغامي، من كلمات امير طعيمة والحان اسلام زكي.





واثارت الفنانة اللبنانية، جدلا كبيرا في العاصمة الفرنسية باريس، خلال تصوير مشاهد من كليبها الجديد مع المخرج جاد شويري ادى الى تدخل الشرطة الفرنسية.





وكتبت كارول سماحة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر:" من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة الذي أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الإنتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق".



