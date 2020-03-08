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رياضة

دوري القسم الثاني.. مواجهات شرسة تنتظر بني سويف والألومنيوم وقنا اليوم

الأحد 08/مارس/2020 - 05:09 ص
فريق بنى سويف - أرشيفية
فريق بنى سويف - أرشيفية
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عبدالله هشام
تقام اليوم منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا حيث يستضيف فريق الإعلاميين منافسه بني سويف .

وجاءت مواجهات اليوم كالتالي : 

الإعلاميين - بنى سويف
البنك الأهلي - طهطا
بترول أسيوط - الألومنيوم
تليفونات بني سويف - شبان قنا
الفيوم - سوهاج
ديروط - المنيا

ترتيب المجموعة الأولى :

1- بني سويف : 34 نقطة
2- البنك الأهلي : 32 نقطة
3- الألومنيوم : 32 نقطة
4- شبان قنا : 30 نقطة
5- سوهاج : 22 نقطة
6- تليفونات بني سويف : 22 نقطة
7- بترول أسيوط : 21 نقطة
8- المنيا : 19 نقطة
9- الإعلاميين : 18 نقطة
10- الفيوم : 15 نقطة
11- طهطا : 10 نقاط
12- ديروط : 8 نقاط
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