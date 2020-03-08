دوري القسم الثاني.. مواجهات شرسة تنتظر بني سويف والألومنيوم وقنا اليوم

تقام اليوم منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا حيث يستضيف فريق الإعلاميين منافسه بني سويف .
وجاءت مواجهات اليوم كالتالي :
الإعلاميين - بنى سويف
البنك الأهلي - طهطا
بترول أسيوط - الألومنيوم
تليفونات بني سويف - شبان قنا
الفيوم - سوهاج
ديروط - المنيا
ترتيب المجموعة الأولى :
1- بني سويف : 34 نقطة
2- البنك الأهلي : 32 نقطة
3- الألومنيوم : 32 نقطة
4- شبان قنا : 30 نقطة
5- سوهاج : 22 نقطة
6- تليفونات بني سويف : 22 نقطة
7- بترول أسيوط : 21 نقطة
8- المنيا : 19 نقطة
9- الإعلاميين : 18 نقطة
10- الفيوم : 15 نقطة
11- طهطا : 10 نقاط
12- ديروط : 8 نقاط