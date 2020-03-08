بسبب كورونا.. إسرائيل تتخذ قرارا عاجلا تجاه الأمريكيين

اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا عاجلا بشأن الوافدين من الولايات المتحدة، التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وبحسب "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، قررت السلطات الصحية وضع الركاب الذين يصلون إلى إسرائيل من نيويورك وولاية واشنطن وكاليفورنيا في الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.





وأضافت أن الركاب الوافدين من المناطق الأمريكية المذكورة، لن يطلب منهم الخضوع للحجر الصحي خارج أماكن إقامتهم.





وقال التقرير إن اللوائح الجديدة، المصممة للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا القاتل، سيتم الإعلان عنها رسميا في غضون ساعات.





وتابعت أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سمع بالقرار من وسائل الإعلام، ولم يؤكدها.



