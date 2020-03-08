البحث العلمي تنظم ورشة الأمراض الوافدة.. اليوم

أعلنت اكاديمية البحث العلمى عن ورشة عمل بعنوان الأمراض الوافدة صباح اليوم الأحد بالقاعة المؤتمرات الجديدة - المركز القومى للبحوث – الدقى، حيث أن الحضور مجانى ومفتوح للجميع بدون تذاكر او تسجيل .













تتضمن عرض ومناقشة بعض الأمراض الوافدة وتأثيرها على الإنسان والحيوان مثل مرض الكورونا ومرض البروسيلا ومرض الحمى القلاعية وغيرها من الأمراض الوافدة التى تؤثر على صحة الإنسان والحيوان.









وتقيم اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عدد من الفعاليات الهامة بجميع محافظات مصر في إطار فاعليات شهر العلوم المصري في الاسبوع الثاني لها، والذي يقام خلال شهر مارس من كل عام، حيث أوضحت ذلك من خلال جدول أظهرت به مواعيد الفعاليات وأماكنها.









وشهد اليوم الأول بمسرح السلام بأكاديمية البحث العلمي محاضرة عامة للعالم المصري زاهي حواس.









وأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فعاليات شهر العلوم المصرى تنظمها الأكاديمية خلال شهر مارس من كل عام منذ عام 2014، بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة والمكتبات العامة والجمعيات الأهلية والشركات الخاصة والمؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلي المبادرات الشبابية والطلابية؛ المعنية بتبسيط العلوم والتعليم الإبداعي تحت مظلة واحدة.









تشتمل أجندة شهر العلوم هذا العام على أكثر من 1500 فاعلية فى الثقافة العلمية والابتكار والتعليم الإبداعى للعلوم فى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة أكثر من 200 ألف مشارك، وذلك بغرض تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.









وللتسجيل لحضور فعاليات شهر العلوم المصري.. عبر هذا الرابط: https://forms.gle/m4YypCq8JRmZgtJZ8