المجرمة الطيبة.. السعودية تكشف لغز قضية غامضة بعد أكثر من 20 عاما

تمكنت السلطات السعودية من حل لغز قضية غامضة شغلت الرأي العام منذ سنوات، متهمة فيها سيدة باختطاف الأطفال من ذويهم، ومحاول استخراج أوراق رسمية لهم لتزوير نسبهم إلى زوجها.





وقالت قناة "العربية"، إنه على الرغم من مرور مدة لا بأس بها على انتهاء قضية الشباب المخطوفين في السعودية منذ سنوات طويلة بعودتهم إلى عائلاتهم، إلا أن تلك القصة التي شغلت الشارع السعودي ما زالت مستمرة بحصد مزيد من الاهتمام مع خباياها التي تكشف يوما بعد يوم.





وأضافت أن المخطوفين بعدما عاشوا أكثر من عقدين بلا تعليم أو أوراق ثبوتية، تم حل لغز قصتهم بمحض الصدفة وبفطنة موظفة لم تقتنع بتبريرات قدمتها خاطفتهم "مريم" حين توجهت قبل القبض عليها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طالبة استخراج وثائق رسمية لتكون حاضنة للشبان الثلاثة.





وأوضحت أن الموظفة إيمان الفرطوشي كانت يقظة وكشفت خيوط القضية، بعدما لم تقتنع بشهادة ميلاد قدمتها الخاطفة، والتي تثبت أنها تكفل مخطوفًا نسبته لزوجها تحت اسم "أنس خالد مهنا حمود"، وعند التدقيق قليلا ارتبكت وادعت أنها احتضنت الأبناء بطريقة غير نظامية ولا توجد لديها أوراق ميلاد. لتتشكك الموظفة وتطلب كتابة طلب بخط اليد، بهدف إثبات اعترافا خطيا رسميا منها، لتضيف توصية للمسؤولين بشكوكها تجاه الخاطفة، وطلبت تحقيقًا، وبالفعل تم رفع الأمر للجهات الأمنية.





وأشارت القناة إلى أن الخاطفة كانت نجحت بتسجيل أحد المخطوفين، وهو نايف باسم أحد أزواجها، إلا أنها فشلت بتسجيل "الخنيزي والعماري" باسم زوجها الذي تزوجته لاحقا بعد طلاقها من زوجها الثاني مهنا، وهو ما ساهم بكشف قضيتها.





وبعد وصول طلب التحقيق إلى السلطات، قررت الجهات الأمنية إيقاف الخاطفة، وتوجهت إلى بيتها وأجرت عملية التفتيش لتجد صندوقا مدفونا في منزلها، يحوي صور للأبناء "المختطفين" بعد ولادتهم مباشرة وفي مراحل مختلفة من حياتهم، والغريب أنهم عثروا أيضًا في الصندوق على "الحبل السري" لكل واحد منهم، كما عثروا على صور لرجال لم يتم التعرف عليهم.





وخضع الشباب المخطوفون إلى فحص الحمض النووي "DNA" ليتبين أن الحمض مختلف، لتجد الخاطفة نفسها محاصرة وتضطر إلى الاعتراف بجريمتها، وأن لها ولدا وبنتا فقط.





كما اعترف زوج الخاطفة "خالد مهنا" بمقابلة معه بنسب نايف له، ليقبض عليه بعدها.





وكشف جيران الخاطفة عن وجود طرف آخر في القضية، وهو يمني الجنسية يدعى منصور، لم يذكر سابقًا، ادعى في تصريح له أنه مجرد سائق كان يعمل لدى الخاطفة قبل نحو 12 عاما. قبض عليه وأثناء التحقيق اعترف أنه متزوج بعقد عرفي من الخاطفة منذ نحو 20 عاما.





وقال الجبران إن الخاطفة مريم ذات شخصية مضطربة، وأنهم فوجئوا بخبر الخطف، فطوال سنوات عديدة لم يلمحوا أي أبناء بعهدتها، وكانت أعمار أبنائها المفترضين فوق الـ15 عاما عندما رآهم الجيران لأول مرة. وتنقلت المتهمة كثيرا مع الأبناء المزعومين في عدة أحياء ومنازل لإبعاد الشبهات، وطلقت وتزوجت من 4 أزواج، كان الخامس منصور اليمني.





ولا يزال لمريم ابن اسمه محمد، وابنة أخرى متزوجة في حفر الباطن، لكن تحوم الشكوك أيضًا حول وجود ابنة ثانية في سن الـ17 عاما، ولفت الجيران إلى أنهم رأوها ذات مرة، وهناك شكوك بأنها مختطفة وقد تكون هي ابتهال المطيري التي فقدتها أسرتها قبل نحو 14 عاما وعمرها آنذاك 3 سنوات.





والمفاجأة، أن الشباب المخطوفين أكدوا أن مريم الخاطفة كانت "طيبة" معهم، وقال كل من الخنيزي، والعماري، والقرادي، أنها عائلاتهم تنازلت عن حقها الخاص في القضية إكراما لهم.



