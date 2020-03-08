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رياضة

سيد عبدالحفيظ يكشف عن حجم إصابة علي معلول ومتولي

الأحد 08/مارس/2020 - 05:08 ص
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
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عبدالله هشام
أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز علي فريق صن داونز الجنوب افريقي والتأهل إلى نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا .

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية : الاهلي لعب اقوي مباراة في بطولة افريقيا الموسم الحالي امام صن داونز وهو فريق قوي للغاية ومميز عن باقي المنافسين في القارة.

واستطرد: بعد قرعة دور ربع النهائي اتفقت مع رينيه فايلر علي السفر مبكرا حتي نستطيع التعود على اجواء الملعب ونقص الاكسجين ودرجات الحرارة المرتفعة وتفادي اخطاء المباراة الماضية.

وتابع سيد عبد الحفيظ: المباراة امام صن داونز كان لها طابع خاص بالنسبة للاعبين والجمهور والأخذ بالثأر كان السبب الأساسي وهدفنا، وحتى قبل اللقاء بأيام جلس اللاعبون مع بعضهم للتأكيد علي اهمية الفوز وزيادة الحماس فيما بينهم.

وأردف: تعرض جيرالدو لـ التواء في الكاحل بينما محمود متولى وعلي معلول لـ إجهاد في العضلة الضامة والامامية لكن جميعها بسيطة وسيكونو خلال أيام جاهزين .

واختتم سيد عبدالحفيظ: "اتمني ان تكون المباراة أمام الوداد المغربي علي ملعب استاد القاهرة لأنه بحضور الجماهير يكون مرعب".
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