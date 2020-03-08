نقلت الفيروس لابنتها .. لجين عضاضة مذيعة أثارت تعاطف السوشيال ميديا عقب إصابتها بـ كورونا

لجين عضاضة مذيعة لبنانية اسم تردد كثيرا على صفحات الصحف المحلية والعالمية لتنتقل إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعى لتنال تعاطف الملايين بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد عقب عودتها من بريطانيا وحضور حفل ميلاد ابنتها.





أعراض ارتفاع الحرارة ظهرت بشدة على لجين عضاضة ، نقلت على إثرها الى مستشفى الجامعة الأميركية بالعاصمة بيروت، ليعقبها إجراء التحاليل لتؤكد اصابتها بـ فيروس كورونا المستجد ليتم وضعها فى الحجر الصحى.





وانتشرت عبر وسائل إعلام محلية انتقال فيروس كورونا من لجين عضاضة إلى ابنتها والعاملة الخاصة فى المنزل ليزيد من صدمة متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعى .





كما انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تعقيم منزل المذيعة السابقة لجين عضاضة فى لبنان.





وأعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أول أمس الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 22، مؤكدًا: "خرجنا من مرحلة احتواء الفيروس وهناك انتشار الآن".





وقال حسن: "هناك تطور غير محسوب حصل في الساعات الـ48 الماضية بحيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة إلى لبنان وكنا علمنا البارحة أنه سجلت حالة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، ونتحمل المسؤولية ونتابع كل الإجراءات التي تحمي المجتمع من انتشار الوباء".



