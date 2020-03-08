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رياضة

الكونفيدرالية الإفريقية.. موعد مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي والقنوات الناقلة

الأحد 08/مارس/2020 - 06:04 ص
بيراميدز
بيراميدز
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عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز منافسه زاناكو الزامبي اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرا علي ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات اياب دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الافريقية .


ونجح فريق بيراميدز في حسم تأهله الي دور نصف نهائي البطولة بعد الفوز علي الفريق الزامبي بثلاثة أهداف دون رد جاء عن طريق كل من على جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد.


وتذاع المباراة عبر  قناة beIN Sports HD 1 في تمام الساعة الثالثة عصرا. 

 ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكري.
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