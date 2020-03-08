منطقة موبوءة .. مزارع فرنسي يحصن مزرعته من اللصوص بحيلة كورونا

حيلة ذكية لجأ لها مزارع فرنسى لإبعاد اللصوص عن الاقتراب من مزرعته بوضع لافتة حولها كتب عليها منطقة موبوءة بفيروس كورونا .





وعلى الفور قام القاطنون بالمنطقة والمجاورين له بإبلاغ الشرطة والصحة الفرنسية ليتبين عقب الإجراءات الصحية خلو المزرعة من فيروس كورونا ليلاقى مصيره أمام القضاء للتحقيق، بسبب تسببه ذعر السكان.





وقال فلوبير جيني رئيس مركز شرطة مونبيلييه، إننا تلقينا بلاغًا من القاطنين فى المنطقة، يفيد قيام المزارع، صوماويل.م بنشر لافتة على السياج الأمني المحيط بمزرعته زمام المنطقة البالغة مساحتها خمسة هكتارات مكتوب عليها منطقة موبوءة بفيروس كورونا المميت.