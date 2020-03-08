لاعب فريق الفيصلى يهاجم حمدلله بسبب 3 ملايين ريال سعودي

أكد خالد الغامدي لاعب فريق الفيصلي ان غياب عبدالرازق حمدلله مهاجم فريق النصر عن المباراة اثر بالسلب علي فريقه خلال المباراة التي اقيمت أمس ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " الدورى السعودى ".





وأضاف الغامدي في تصريحات لبرنامج الدورى مع وليج : سواء تواجد حمدلله او غاب كنا سنحقق الفوز علي النصر .





وأكمل: اللاعب خذل الفريق في الوقت الذي يتطلب وجوده بشكل اكبر لتحقيق هدف النادي والجماهير لكنه لم يحترم الإدارة ".





وأختتم خالد الغامدي تصريحاته قائلا : خصم 15%من راتبه الشهرى لن يؤثر عليه لان راتبه وصل الي 3 ملايين ريال ويكفي ان الادارة الحالية هى من رفعت الراتب لهذا الرقم فلن يتضرر بشكل كبير من الخصم .