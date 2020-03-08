الأهلي السعودي يلاحق المتجاوزين والمسيئين

أكد مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي أنه سيتم ملاحقة كل المتجاوزين والمسيئين بحق النادي في جميع وسائل التواصل الاجتماعي .





وكلف النادي الإدارة القانونية والمركز الإعلامي لرصد كل التجاوزات والإساءات للكيان وتم تكليف شركة السريحي وابو محامون ومستشارون قانونيون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ علي حقوق النادي وردع السيئين ووقف مثل هذه التجاوزات.





واختتم مجلس ادارة الاهلي السعودي بيانه مؤكدا نشر ثقافة الروح الرياضية ونبذ التعصب والتكريس مفهوم الرياضة الحقيقية بالتنافس المحمود والبعد عن كل مايسئ .