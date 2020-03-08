المغرب: 57% من قضايا العنف ضد النساء مسجلة ضد الأزواج

أكد مدير الشئون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية هشام ملاطي أن 57% من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويا لدى المحاكم بالمغرب والتي يصل عددها لنحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج.





وأضاف المسئول خلال ندوة وطنية حول (من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف) أن "ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء مسجلة ضد الأغيار، مع تسجيل نسب طفيفة فيما يتعلق بالعنف المرتكب من طرف الأصول (الأب والأم)".



