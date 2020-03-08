بزيادة 120 ألف فدان.. الزراعة: 3.4 مليون فدان إجمالي مساحة القمح.. فيديو

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس الخدمات الزراعية والمتابعة لوزارة الزراعة، إن الموسم الزراعى الشتوى يضم العديد من المحاصيل الشتوية وعلى رأسها محصول القمح والذى يمثل 3.4 مليون فدان بزيادة عن العام الماضى بـ120 ألف فدان.





وأضاف "الشناوى"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن المرحلة الحالية يتم فيها إخصاب الحبوب لتكوين الحبوب بالسنابل، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 85% من الحقول ظهر بها السنابل.





وتابع أنه مع استمرار اعتدال الجو سيكون هناك محصول وفير ويكفى للجميع، مؤكدًا أن وزارة الزراعة قامت بتشكيل حملات توعية وتكوين مجموعات من المرور لمتابعة حقول القمح يوميًا من بداية الزراعة وحتى الآن ومستمرة حتى الحصاد.





وأوضح أن المجموعات تمر لمتابعة نمو النبات ومتابعة أى شئ مخالف خلال فترة الزراعة، مضيفًا أن المتخصصين من وزارة الزراعة يقومون بالتوجيهات للمزارعين.



