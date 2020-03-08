سعر الدرهم الإماراتي في مستهل تعاملات اليوم الأحد 8-3-2020

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 8-3-2020، في أغلب البنوك العاملة في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم ليقف عند 4.23 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع فى البنك المركزى.





تعرف على سعر الدرهم والدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك والمصارف:





سجل الدرهم الإماراتى في مصرف أبو ظبي الإسلامي 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.





وبلغ في البنك المصري الخليجي، 4.26 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.





أما فى البنك الأهلي المصري سجل 4.23 جنيه للشراء و4.25 للبيع.





جنيه للبيع بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.





العربي الإفريقي 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.





الإسكندرية 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.







المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء 4.26 جنيه للبيع.





قناة السويس 4.21 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.



