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منوعات

للكشف عن كورونا.. ضباط الشرطة في الصين يرتدون خوذات ذكية

الأحد 08/مارس/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
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أ ش أ
بدأت السلطات الصينية في تطبيق ارتداء ضباط الشرطة لـ"خوذات ذكية" متصلة بشبكة الإنترنت، يمكنها أن تقوم بقياس درجات حرارة المشاة تلقائيًا أثناء قيامهم بدوريات في الشوارع للمساعدة في الكشف عن الكورونا.

وأورد موقع "سوشيال نيوز" الهندى أن علماء صينيين تمكنوا من تصميم "خوذة ذكية" يمكنها المساعدة فى تحديد الأشخاص الذين يعانون من درجات حرارة غير طبيعية فى الحشود فى وقت قصير؛ مما يجعلها مفيدة في مكافحة الوباء.

وذكر الموقع أن "الخوذة الذكية" تفحص المارة لمعرفة ما إذا كانت درجات حرارة أجسامهم أعلى من 37.3 درجة مئوية، كما تحتوي الخوذة على كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، والتي ستصدر "ناقوس الخطر" إذا كان لأي شخص في دائرة نصف قطرها 5 أمتار حمى وهو أحد الأعراض الشائعة للوباء.


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