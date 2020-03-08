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اقتصاد

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد 8-3-2020

الأحد 08/مارس/2020 - 08:56 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 8 -3-2020، حيث ثبت سعر الريال عند 4.14 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزى المصري والبنك الأهلي المصري. 

فيما جاء سعر الريال في عدد آخر من البنوك، على النحو التالى:
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.15 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.14 جنيه للشراء و 4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.14 جنيه للشراء و 4.17 جنيه للبيع.
 
 سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.12  جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.12 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.
 
 سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.14 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.
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