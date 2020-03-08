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رياضة

تشيلسي يتطلع للثأر من إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الأحد 08/مارس/2020 - 09:00 ص
تشيلسي ضد إيفرتون
تشيلسي ضد إيفرتون
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إسراء أشرف
يستضيف فريق تشيلسي نظيره إيفرتون، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويدخل تشيلسي اللقاء وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 45 نقطة، بينما يأتي إيفرون في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

ويبدو اللقاء ثأريًا بالنسبة لتشيلسي، بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام إيفرتون في مباراة الدور الأول بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الأسبوع رقم 16 من الدوري الإنجليزي.

ويتطلع البلوز لتحقيق الثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على تواجده في المربع الذهبي، والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.

ويلتقي اليوم أيضًا، مانشستر يونايتد مع جاره اللدود مانشستر سيتي، في تمام السادسة والنصف مساءً، على مسرح "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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