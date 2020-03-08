إلغاء الدورة الأولمبية قد يؤدى لتراجع معدل النمو الياباني بنسبة 4,1%

كشفت تقديرات شركة "أس أم بى سى" اليابانية للسندات أنه فى حالة استمرار تفشى فيروس كورونا الجديد مما يدفع اليابان لإلغاء دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فإن نمو إجمالى الناتج المحلى سيتراجع بنسبة 4,1%.





وتوقعت الشركة، فى تقرير لها، أن إقامة الدورة الأولمبية ستؤدى لزيادة الاستهلاك من جانب المشاركين والمتابعين وستحقق دخلا بواقع 670 مليار ين 6.4 مليار دولار ولكن إلغاء الدورة سيكبد الاقتصاد اليابانى نحو7.8 مليار ين.





وأشارت الشركة إلى أنها تعتقد أن الدورة سيتم إلغاؤها إذا استمر تفشى الفيروس حتى شهر يوليو القادم، وفى ظل هذا السيناريو، فإن إجمالى العائدات للبلاد سيتراجع بنسبة 24.4% مقارنة بالعام 2019.



