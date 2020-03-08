نائب: قرار تعليم لغة الإشارة لجميع الطلاب خطوة على طريق المساواة وعدم التمييز

أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بتصريحات وزير التربية والتعليم بشأن تدريس لغة الإشارة، مؤكدا أنها ترفع قدر لغة الصم فى المجتمع بعد تهميش طالهم خلال سنوات سابقة، مشيرًا إلى أن لغة الإشارة ظلت لفترة طويلة تُمارس بالتجربة من قِبل الأسر والمقربين لأصحاب الإعاقات السمعية، وليست مدرجة كلغة.





وأوضح بركات فى بيان صحفى له ، أن قرار تعليم لغة الإشارة لجميع الطلاب سيكون في مصلحة طلاب ذوي القدرات الخاصة لأنهم سيستطيعوا وقتها الاندماج في المجتمع والتعايش مع الجميع ودون مرافق، لافتا إلى أن نسبة المتعلمين بين الصم والبكم لا تتجاوز 2% .





وأضاف أنه وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017 تبلغ نسبة ذوي الإعاقة في مصر 10.67%، فيما يقدر عدد أصحاب الإعاقة السمعية بنحو 4 مليون نسمة أي 4% من السكان، حسب المجلس القومي لشئون الإعاقة عام 2018، كما ذكرت إحصائية أصدرتها الأمم المتحدة أن عدد الصم والبكم في مصر يبلغ نحو 7.5 ملايين نسمة.





واكد أن القرار سيساعد على سهولة التعليم للطرفين السامعين والصم، وأنه خطوة على طريق المساواة وعدم التمييز.