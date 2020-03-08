الدفاع البريطانية: اعتراض مقاتلة روسية متجهة إلى المجال الجوي للبلاد

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم /الأحد/ أن سلاح الجو الملكي أرسل ست طائرات مقاتلة من طراز تايفون بعد رصد طائرة روسية متجهة نحو المجال الجوي البريطاني.





وأوضحت صحيفة (الجارديان) البريطانية - التي أوردت النبأ على موقعها الإلكتروني - أن المقاتلات حلقت في السماء في الوقت الذي كانت تتجه فيه الطائرة مجهولة الهوية نحو الساحل الشمالي الغربي لاسكتلندا.





وتابعت الوزارة إن المقاتلات رافقوا الطائرة وأجبروها على تغيير المسار، مضيفة أنه تم اكتشاف فيما بعد أنها طائرة (توبوليف تو 95)، وهي طائرة روسية تستخدم كقاذفة استراتيجية وطائرة دورية بحرية على حد سواء.





وقال متحدث باسم سلاح الجو الملكي البريطاني: "كانت هذه استجابة روتينية للطائرة الروسية التي اقتربت من المجال الجوي البريطاني وتم التنسيق مع العديد من حلفاء الناتو الآخرين."





وأفادت الصحيفة أن هذا الحادث ليس الأول، فقد تم رصد قبل أسبوعين طائرة روسية متجهة نحو جزر شيتلاند حيث أُرسل سلاح الجو الملكي طائرة فوياجر وطائرتين مقاتلتين من طراز تايفون لاعتراض طائرة يُعتقد أنها قاذفة روسية من طراز توبوليف 95.



