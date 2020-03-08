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تعليم

جامعة مصر تنظم مسابقتها السنوية لمركز تحقيق التراث العربي

الأحد 08/مارس/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
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قسم التعليم

في إطار دعم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لطلابها ثقافيا، وتحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، ينظم مركز تحقيق التراث العربي المسابقة التراثية لعام 2020.



يأتي ذلك بدعم رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد العزازي، وإشراف الدكتور أنس عطية الفقي، مدير مركز تحقيق التراث العربي.



وأعلن مدير المركز الدكتور أنس الفقي، عن إجراء مركز تحقيق التراث العربي مسابقته التراثية السنوية.



وقال الفقي، إنه من المقرر أن يتم توزيع جوائز المسابقة في الاحتفال الكبير الذي يقام سنويا بالتعاون مع معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية والذي يتم تنظيمه السبت الموافق 11 من أبريل 2020.


وأضاف أنه بمناسبة يوم المخطوط العربي توزع كراسة المسابقة من خلال مقر المركز بالجامعة الدور الخامس بمبنى كلية الإعلام غرفة (506).


وأوضح الفقي، أن آخر موعد للاشتراك بالمسابقة سيكون 10 مارس 2020، على أن يكون آخر موعد لتسليم الإجابات 20 مارس 2020.


جدير بالذكر أن مركز تحقيق التراث العربي بالجامعة قد فاز بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن كتاب محقق وهو كتاب المغني لابن البيطار بتحقيق الدكتور محمود مهدي نائب مدير المركز وأحد أبرز محققي التراث العربي،  كما ا أن حصد المركز أيضا على جائزة مجمع اللغة العربية لأحسن كتاب محقق لعام 2019، وهو كتاب تلخيص البيان للشريف الرضي.


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