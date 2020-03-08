بلغاريا تسجل أول إصابتين بـ فيروس كورونا المستجد

أعلنت بلغاريا، اليوم الأحد تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال مدير مركز الأمراض المعدية في بلغاريا، تودور كانتاردجييف - في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إنه تم تشخيص شاب يبلغ من العمر 27 عاما وامرأة تبلغ 75 عاما، بفيروس كورونا المستجد، ولم يسافرا إلى الخارج.

وأضاف أن المصابين لا يعيشان على مقربة من بعضهما حيث يعيش الشاب في منطقة بليفين (شمالا) والمرأة في غابروفو (وسط).. مشيرا إلى أن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريضين يخضعون للاختبار.