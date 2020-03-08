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أخبار العالم

بلغاريا تسجل أول إصابتين بـ فيروس كورونا المستجد

الأحد 08/مارس/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت بلغاريا، اليوم الأحد تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال مدير مركز الأمراض المعدية في بلغاريا، تودور كانتاردجييف - في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إنه تم تشخيص شاب يبلغ من العمر 27 عاما وامرأة تبلغ 75 عاما، بفيروس كورونا المستجد، ولم يسافرا إلى الخارج.
وأضاف أن المصابين لا يعيشان على مقربة من بعضهما حيث يعيش الشاب في منطقة بليفين (شمالا) والمرأة في غابروفو (وسط).. مشيرا إلى أن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريضين يخضعون للاختبار.
من جانبه، قال البروفيسور فنتسيسلاف موتافتشييسكي، رئيس الوحدة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إن المريضين لم يكونا خارج البلاد ولم يكونا على اتصال بأشخاص سافروا الى الخارج.
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